Шведська модель Ельза Госк очікує на появу первістка. Та навіть під час вагітності вона не соромиться оголюватися перед камерою і поширює в мережі надзвичайно відверті фото.

"Ангел" Victoria's Secret нещодавно повідомила про вагітність. Вона долучилася до числа тих знаменитостей, які дізналися про поповнення у сім'ї на карантині. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість продовжує публікувати відверті світлини та розбурхувати уяву шанувальників.

Спекотно "Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк святкує 32-річчя: найпікантніші фото моделі

За акаунтом Ельзи Госк стежать понад 6 мільйонів користувачів мережі. Модель не соромиться поставати перед камерою у мінімальній кількості одягу або й взагалі без нього, чим привертає увагу все більшої аудиторії.

Днями у профілі зірки вкотре з'явилися еротичні знімки. Ельза оприлюднила чорно-білі фото, що викликало ще більшу зацікавленість аудиторії. Модель позувала у джисовій куртці oversize, яку одягнула на голе тіло, та розстебнутих джинсах. Оголені груди Госк прикрила рукою, а також не приховувала вагітний животик.

Волосся "ангел" Victoria's Secret вклала у локони, а на обличчі зробила виразний макіяж в природних відтінках. Красуня проникливо дивилася в камеру, а також еротично позувала, стоячи боком до неї.

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