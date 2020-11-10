Шведская модель Эльза Хоск ожидает появления первенца. Но даже во время беременности она не стесняется обнажаться перед камерой и распространяет в сети чрезвычайно откровенные фото.

"Ангел" Victoria's Secret недавно сообщила о беременности. Она присоединилась к числу тех знаменитостей, которые узнали о пополнении в семье на карантине. На личной странице в инстаграме знаменитость продолжает публиковать откровенные фотографии и будоражить воображение поклонников.

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За аккаунтом Эльзы Хоск следят более 6 миллионов пользователей сети. Модель не стесняется появляться перед камерой в минимальном количестве одежды или вообще без нее, чем привлекает внимание все большей аудитории.

На днях в профиле звезды как раз появились эротические снимки. Эльза обнародовала черно-белые фото, что вызвало еще больший интерес аудитории. Модель позировала в джисовий куртке oversize, которую надела на голое тело, и расстегнутых джинсах. Обнаженную грудь Госк прикрыла рукой, а также не скрывала беременный животик.

Волосы "ангел" Victoria's Secret уложила в локоны, а на лице сделала выразительный макияж в естественных тонах. Красавица проникновенно смотрела в камеру, а также эротично позировала, стоя боком к ней.

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