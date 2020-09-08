Популярна британська модель Демі Роуз вкотре підірвала мережу сексапільними знімками. Зірка позувала на сонячному острові, прикривши оголені груди книжкою.

25-річна британка незмінно наповнює стрічку на особистій інстаграм-сторінці еротичними світлинами. Вона не соромиться показувати принади оголеного тіла на камеру та заводить мережу кожною публікацією. Понад 14-мільйонна аудиторія підписників з нетерпінням чекає на нові дописи, якими знаменитість радує їх ледь не щодня.

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Вже тривалий час Демі відпочиває на іспанському острові Ібіца. Там вона хизується різноманітними відвертими купальниками, приймаючи сонячні ванни на пляжах чи яхтах, а також показує стильні звабливі вбрання під час вечірніх прогулянок.

На останній публікації, яку гаряча брюнетка поширила у своєму профілі, вона позує, сидячи у чорному купальнику, що ледь прикрив її пишні груди. Роуз опустила тонкі бретелі бюстгальтера, чим додала образові ще більшої сексуальності. Оголені груди вона прикрила величезною книгою рожевого кольору.

Довге розкішне волосся модель вклала набік, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках з акцентом на губах, які нафарбувала нюдовою помадою. Завершила еротичний образ сонцезахисними окулярами оригінальної форми.

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