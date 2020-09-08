Популярная британская модель Деми Роуз в очередной раз взорвала сеть сексапильными снимками. Звезда позировала на солнечном острове, прикрыв обнаженную грудь книжкой.

25-летняя британка неизменно наполняет ленту на личной инстаграм-странице эротическими фотографиями. Она не стесняется показывать прелести обнаженного тела на камеру и заводит сеть каждой публикацией. Более 14-миллионная аудитория подписчиков с нетерпением ждет новых сообщений, которыми знаменитость радует их едва ли не каждый день.

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Уже длительное время Деми отдыхает на испанском острове Ибица. Там она щеголяет разнообразными откровенными купальниками, принимая солнечные ванны на пляжах или яхтах, а также показывает стильные манящие наряды во время вечерних прогулок.

В последней публикации, которую горячая брюнетка распространила в своем профиле, она позирует, сидя в черном купальнике, который едва прикрыл ее пышную грудь. Роуз опустила тонкие бретели бюстгальтера, чем добавила образу еще большей сексуальности. Обнаженную грудь она прикрыла огромной книгой розового цвета.

Длинные роскошные волосы модель уложила набок, а на лице сделала макияж в естественных оттенках с акцентом на губах, которые накрасила нюдовой помадой. Завершила эротический образ солнцезащитными очками оригинальной формы.

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