Сьогоднішній день є чудовим нагадуванням про те, що кожен із нас має неймовірну силу зазнати особистих змін. У матеріалі 24 Каналу ви знайдете привітання для рідних та близьких з цим прекрасним святом у прозі та віршах.

Це цікаво Не лише яблука та сливи: що покласти в кошик на Яблучний Спас

Привітання у віршах

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Яблучний Спас сьогодні у нас,

Щедрий врожай він нам несе,

Ділимося всім, що у нас є.

Хай же Господь ще нам дає.

З Преображенням Господнім.

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З Преображенням Господнім вітаю,

Миру, щедрот та злагоди бажаю.

Щоби жили на своїй землі,

Горя й бід не знали взагалі.

Щоби були щедрі врожаї

І здорові були всі свої.

З яблучним Спасом!

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З Яблуневим Спасом вас вітаю,

Здоров'я, радості та щастя я бажаю.

Щоб збувалися мрії, надії і бажання,

Щоби було духовне й ментальне зростання.

На роботі, щоб були фінансово вигідно,

В домі — тепло, мирно та рідно.

Зі святом Спаса.

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Зі славетним святом хочу привітати вас –

Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!

Яблучка смакують і діти, і старі,

Будьте ви здорові та вічно молоді!

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Преображення Господнє настає

І кожен привітання нині шле!

Нехай вам завжди у долі вистачає,

Нехай краще вас тільки у житті чекає!

Хай радість буде в серці неодмінно,

Щоб ви могли на Бога сподіватися!

Нехай буде віра в домі неодмінно,

Щоб молитви до Бога направляти!

Смирення побільше вам бажаю

Терпіння великого на роки...

З Преображенням вас щедро вітаю!

Нехай обходить завжди стороною біди!

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Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

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Яблучний Спас – 19 серпня,

Яблука й мед на столі,

Хай вам всі сповняться нині бажання,

Будуть щасливими ночі й дні!

Привітання у прозі

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Нехай фрукти в саду не гниють, взаємини в родині не псуються. Аби врожай був щедрим, робота — у радість. Благословення Господнього, охорони від недоброго, миру та злагоди в домі та в країні. Зі святом Спаса.

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Вітаю з Яблучним Спасом. Благословення вам та миру бажаю. Аби рік був вдалим, урожай щедрим, життя медовим. Нехай Ісус Христос допоможе подолати труднощі та негаразди.

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У свято Преображення Господнього та Яблучного Спаса сердечно вітаємо. Нехай Господь має велике значення і займає почесне місце у вашому житті. Нехай у ваших серцях палко горить вогонь любові та милосердя. Нехай ваші очі будуть пильними у вивченні Слова Божого, а серце співчутливе до немічних і сиріт. Нехай ваші руки невтомно допомагають тим, хто цього потребує, і нехай ваша любов охопить увесь світ, як це задумав наш шановний Творець, Ісус Христос.

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Сьогодні ми сердечно вітаємо вас із винятковим святом Преображення Господнього. Це чудове свято обіцяє запалити серця надлишком добра та любові, відкинувши всі негаразди, які можуть нас обтяжити. Це велике свято, яке вселяє надію, віру та радістю, які відчуває людина, насолоджуючись хрусткими свіжозібраними серпневими яблуками.

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З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім'ї, хай Бог відведе всі недуги та хвороби, нехай радість і веселощі приходять у ваш дім.



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Вітаю з Яблучним Спасом і хочу побажати медового смаку в твоєму житті, молодильних і смачних яблук на блюдечку, щасливих і світлих надій для душі, добрих і яскравих свят для серця, чистих спонукань і добрих справ, вчинених тобою.