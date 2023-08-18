Після літургії ними пригощають близьких, а також печуть смачні пироги. Оскільки Яблучний Спас символізує завершення збору врожаю, то у кошику є чимало продуктів. Яких саме – дізнавайтеся далі на сайті 24 Каналу.

До теми Коли відзначатимемо Яблучний Спас: цікава історія й традиції цього дня

Кожна господиня на власний смак наповнює святковий кошик, однак є певний список фруктів, які освячують найчастіше.

Що покласти у кошик на Яблучного Спаса

Яблука,

груші,

виноград,

сливи,

персики,

моркву,

помідори,

хліб,

хрін,

медові стільники,

сіль.



Що святити на Яблучного Спаса / Фото "Фіртка"

Оскільки Яблучний Спас – символ закінчення збору врожаю, то у кошиках часто можна побачити колосся пшениці, баночку меду. Щоб додати кошику ошатності, його доповнюють свічками та пахучою зеленню (чебрецем, м'ятою, чорнобривцями тощо).

Після освячення заведено робити випічку з яблук. Господині печуть пироги, роблять млинці, готують варення. І пригощають цим всім рідних і близьких.