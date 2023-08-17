Яблучний Спас ще має назву – Преображення Господнє. Його святкують після Медового (14 серпня) та перед Горіховим (29 серпня). Це свято присвячується Ісусу Христу як Спасителю світу. Воно є дуже важливим для християн та супроводжується цікавою історією й традиціями. Про що йдеться – знає 24 Канал.

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Історія Яблучного Спаса

У Святому Письмі йдеться, що у цей день на горі Фавор в Ізраїлі відбулося дещо особливе. Ісус Христос відправився зі своїми учнями – Петром, Яковом та Іоанном на гору, щоб помолитися. Апостоли від втоми заснули, а Син Божий в цей момент перевтілився – обличчя почало яскраво світитися, а одежа набула біло-білого кольору.

Учні прокинулися від цього дива та були вражені. Водночас на Фавор прийшли давні пророки – Мойсей та Ілля. Вони розмовляли з Ісусом про те, що він робитиме в Єрусалимі. Раптово з неба стало чутно послання:"Це є Син Мій вибраний, Його слухайте!". Як розповідається, Ісус наказав своїм апостолам позбирати яблука, щоб їх освятив Господь.



Преображення Господнє / Фото Радіо "Марія"

У давнину на Яблучний Спас люди відзначали кінець літнього сезону. Адже в цей момент вони закінчували збирати урожай та починали готувати компоти, варення на холодні пори. Приготування заготовлень супроводжувалось молитвами.

Традиції Яблучного Спаса

Найпопулярніша традиція на Спаса – йти до храму на службу та освячувати там яблука, груші, виноград і сливи. Лише після освячення можна було ласувати спілими літніми фруктами та готувати з них страви. До святкової літургії це робити не можна було.

Яблучний Спас або Преображення відбувається під час Успенського посту, коли діють певні обмеження у їжі. Але цього дня є виняток: можна вживати рибні страви та пити невелику кількість вина.



Кошик з фруктами / Фото ACC

Після відвідування храму християни поспішають на могили, аби вшанувати померлих. Потім йдуть додому та готують страви з яблук, якими частують свою родину. Незаміжні дівчата їли яблука з медом та про щось мріяли.