Яблочный Спас еще называется Преображением Господа. Его празднуют после Медового (14 августа) и перед Ореховым (29 августа). Этот праздник посвящается Иисусу Христу как Спасителю мира. Оно очень важно для христиан и сопровождается интересной историей и традициями. О чем идет речь – знает 24 Канал.

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История Яблочного Спаса

В Писании говорится, что в этот день на горе Фавор в Израиле произошло несколько особенное. Иисус Христос отправился со своими учениками – Петром, Иаковом и Иоанном на гору, чтобы помолиться. Апостолы от усталости заснули, а Сын Божий в этот момент превратился – лицо начало ярко светиться, а одежда приобрела бело-белый цвет.

Ученики проснулись от этого чуда и были поражены. В то же время на Фавор пришли древние пророки Моисей и Илия. Они разговаривали с Иисусом о том, что он будет делать в Иерусалиме. Внезапно с неба стало слышно послание: "Это Сын Мой избранный, Его слушайте!". Как говорится, Иисус приказал своим апостолам собрать яблоки, чтобы их освятил Господь.



Преображение Господне / Фото Радио "Мария"

В древности на Яблочный Спас люди отмечали конец летнего сезона. Ведь в этот момент они заканчивали собирать урожай и начинали готовить компоты, варенье в холодные поры. Приготовление заготовок сопровождалось молитвами.

Традиции Яблочного Спаса

Самая популярная традиция на Спаса идти в храм на службу и освящать там яблоки, груши, виноград и сливы. Только после освящения можно было лакомиться спелыми летними фруктами и готовить из них блюда. До праздничной литургии это делать было нельзя.

Яблочный Спас или Преображение происходит во время Успенского поста, когда действуют определенные ограничения в пище. Но в этот день есть исключение: можно есть рыбные блюда и пить небольшое количество вина.



Корзина с фруктами / Фото ACC

После посещения храма христиане спешат на могилы, чтобы почтить умерших. Затем идут домой и готовят блюда из яблок, которыми угощают свою семью. Незамужние девушки ели яблоки с медом и о чем-то мечтали.