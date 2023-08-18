После литургии ими угощают близких, а также пекут вкусные пироги. Поскольку Яблочный Спас символизирует завершение сбора урожая, то в корзине есть немало продуктов. Каких именно – узнайте дальше на сайте 24 Канала.

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Каждая хозяйка по своему вкусу наполняет праздничную корзину, однако есть определенный список фруктов, которые освящают чаще всего.

Что положить в корзину на Яблочного Спаса

  • Яблоки,
  • груши,
  • виноград,
  • сливы,
  • персики,
  • морковь,
  • помидоры,
  • хлеб,
  • хрен,
  • медовые соты,
  • соль.


Что святить на Яблочного Спаса / Фото "Фиртка"

Поскольку Яблочный Спас – символ окончания сбора урожая, то в корзинах часто можно увидеть колосья пшеницы, баночку меда. Чтобы добавить корзине нарядности, ее дополняют свечами и пахучей зеленью (чабрецом, мятой, бархатцами и т.п.).

После освящения принято делать выпечку из яблок. Хозяйки пекут пироги, делают блины, готовят варенье. И угощают этим всем родным и близким.