Сегодня является прекрасным напоминанием о том, что каждый из нас имеет невероятную силу претерпеть личные изменения. В материале 24 Канала вы найдете поздравления для родных и близких с этим прекрасным праздником в прозе и стихах.

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Поздравления в стихах

***

Яблочный Спас сегодня у нас,

Щедрый урожай он нам несет,

Делимся всем, что у нас есть.

Пусть же Господь еще дает нам.

С Преображением Господним.

***

С Преображением Господним поздравляю,

Мира, щедрот и согласия желаю.

Чтобы жили на своей земле,

Горя и бед не знали вообще.

Чтобы были щедрые урожаи

И здоровы были все.

С яблочным Спасом!

***

С Яблоневым Спасом вас поздравляю,

Здоровья, радости и счастья я желаю.

Чтобы сбывались мечты, надежды и желания,

Чтобы был духовный и ментальный рост.

На работе, чтобы были финансово выгодно,

В доме – тепло и мирно.

С праздником Спаса.

***

Со славным праздником хочу поздравить вас –

Настал день Преображения, Яблочный наш Спас!

Яблочки смакуют и дети, и старики,

Будьте здоровы и вечно молоды!

***

Преображение Господне наступает

И каждый привет ныне шлет!

Пусть вам всегда в судьбе хватает,

Пусть лучше вас только в жизни ждет!

Пусть радость будет в сердце непременно,

Чтобы вы могли на Бога надеяться!

Да будет вера в доме непременно,

Чтобы молитвы к Богу направлять!

Смирение побольше вам желаю

Терпение великого на годы...

С Преображением вас поздравляю!

Пусть всегда обходит стороной беды!

***

Уже спелые яблоки в нашем садике,

К нам пришел ожидаемый второй Спас,

Собираем, радуемся урожаю,

Чтобы было что отложить потом.

И каждое спелое яблоко из урожая

Жизненную и магическую силу имеет

Его нужно в церкви освятить,

Чтобы оно дало нам силы жить.

***

Яблочный Спас – 19 августа,

Яблоки и мед на столе,

Пусть вам все исполнятся ныне желания,

Будут счастливы ночи и дни!

Поздравления в прозе

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Пусть фрукты в саду не гниют, отношения в семье не портятся. Чтобы урожай был щедрым, работа в радость. Благословение Господнего, охрани от плохого, мира и согласия в доме и в стране. С праздником Спаса.

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Поздравляю с Яблочным Спасом. Благословение вам и миру желаю. Чтобы год был удачным, урожай щедрым, жизнь медовой. Пусть Иисус Христос поможет преодолеть трудности и проблемы.

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В праздник Преображения Господня и Яблочного Спаса сердечно поздравляем. Пусть Господь имеет большое значение и занимает почетное место в вашей жизни. Пусть в ваших сердцах горит огонь любви и милосердия. Пусть ваши глаза будут внимательны в изучении Слова Божьего, а сердце сострадательно к немощным и сиротам. Пусть ваши руки неустанно помогают нуждающимся, и пусть ваша любовь охватит весь мир, как это задумал наш уважаемый Творец, Иисус Христос.

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Сегодня мы сердечно поздравляем вас с исключительным праздником Преображения Господня. Этот чудесный праздник обещает зажечь сердца избытком добра и любви, отвергнув все невзгоды, которые могут нас обременить. Это большой праздник, внушающий надежду, веру и радостью, которые испытывает человек, наслаждаясь хрустящими свежесобранными августовскими яблоками.

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С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет порядок в семье, пусть Бог уведет все недуги и болезни и пусть радость и веселье приходят в ваш дом.



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Поздравляю с Яблочным Спасом и хочу пожелать медового вкуса в твоей жизни, молодых и вкусных яблок на блюдечке, счастливых и светлых надежд для души, добрых и ярких праздников для сердца, чистых побуждений и добрых дел, совершенных тобой.