Щороку православні християни 19 серпня святкують Преображення Господнє, пише 24 канал. Преображення Господнє є одним з 12 найбільших свят. Відзначають його ще з IV століття.

Зверніть увагу Медовий, Яблучний, Горіховий Спаси 2022: традиції та звичаї, які слід знати

Це велике свято приурочене події, коли Ісус Христос з’явився перед християнами в божественному світлі, знаючи про все, що з ним трапиться у майбутньому.

У Євангелії йдеться, що Ісус взяв з собою трьох найближчих учнів – Іоанна, Петра та Якова. Разом з ними він піднявся помолитися на гору. Там же під час молитви він преобразився перед ними: "Його лице засяяло, а одяг став білим, як світло".

Перед ними з’явилися старозавітні пророки – Ілля та Мойсей. Їх осяяла світла хмара, після чого вони почули голос: "Цей є Син Мій Улюблений, у Котрому Моє благовоління; Його слухайте". Апостоли злякалися і впали на землю, а Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: "Встаньте й не бійтеся". Коли ж учні підняли свої очі, то нікого, крім Ісуса, не побачили.



Основні заборони на Преображення Господнє

Що не можна їсти на Преображення Господнє

У період Яблучного Спаса ще триває Успенський піст, тому до столу не подають лише молочні продукти, яйця та страви з м’яса. Забороняється вживати рибу та алкоголь.

Що не можна робити на Преображення Господнє

– У це свято не можна бути скупим, лаятися та ображати інших. Також не варто говорити та бажати іншим щось погане;

– На Яблучний Спас категорично забороняється заздрити людям;

– Не можна фізично працювати: прибирати в хаті, прати, мити підлогу. Також в цей день забороняється поратися на городі чи в полі;

– Жінкам не можна займатися рукоділлям;

– Не можна в цей день їсти неосвячені яблука;

– Не варто в цей день вбивати комах, які залітають в оселю;

– На Яблучний Спас не можна купатися у водоймах;

– У цей день заборонені галасливі вечірки та гуляння.

Народні прикмети на Преображення Господнє