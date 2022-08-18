Щороку православні християни 19 серпня святкують Преображення Господнє, пише 24 канал. Преображення Господнє є одним з 12 найбільших свят. Відзначають його ще з IV століття.
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Це велике свято приурочене події, коли Ісус Христос з’явився перед християнами в божественному світлі, знаючи про все, що з ним трапиться у майбутньому.
У Євангелії йдеться, що Ісус взяв з собою трьох найближчих учнів – Іоанна, Петра та Якова. Разом з ними він піднявся помолитися на гору. Там же під час молитви він преобразився перед ними: "Його лице засяяло, а одяг став білим, як світло".
Перед ними з’явилися старозавітні пророки – Ілля та Мойсей. Їх осяяла світла хмара, після чого вони почули голос: "Цей є Син Мій Улюблений, у Котрому Моє благовоління; Його слухайте". Апостоли злякалися і впали на землю, а Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: "Встаньте й не бійтеся". Коли ж учні підняли свої очі, то нікого, крім Ісуса, не побачили.
Основні заборони на Преображення Господнє
Що не можна їсти на Преображення Господнє
У період Яблучного Спаса ще триває Успенський піст, тому до столу не подають лише молочні продукти, яйця та страви з м’яса. Забороняється вживати рибу та алкоголь.
Що не можна робити на Преображення Господнє
– У це свято не можна бути скупим, лаятися та ображати інших. Також не варто говорити та бажати іншим щось погане;
– На Яблучний Спас категорично забороняється заздрити людям;
– Не можна фізично працювати: прибирати в хаті, прати, мити підлогу. Також в цей день забороняється поратися на городі чи в полі;
– Жінкам не можна займатися рукоділлям;
– Не можна в цей день їсти неосвячені яблука;
– Не варто в цей день вбивати комах, які залітають в оселю;
– На Яблучний Спас не можна купатися у водоймах;
– У цей день заборонені галасливі вечірки та гуляння.
Народні прикмети на Преображення Господнє
- Який день на Яблучний Спас – таким буде і Покрова (14 жовтня);
- Яка погода на Яблучний Спас – таким буде січень;
- Якщо на Яблучний Спас суха та ясна погода, то й осінь буде сухою, без дощів, а зима буде суворою;
- Дощ на Яблучний Спас – до дощової осені;
- Хто до Яблучного Спаса їсть яблука, тому на тому світі не дадуть яблучка з райського саду;
- В Яблучний Спас – пішло літо від нас;
- Яблучний Спас – бери рукавиці про запас.