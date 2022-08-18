Каждый год православные христиане 19 августа празднуют Яблочный Спас, пишет 24 канал. Преображение Господне является одним из 12 величайших праздников. Отмечают его с IV века.

Обратите внимание Медовый, Яблочный, Ореховый Спаси 2022: традиции и обычаи, которые нужно знать

Это великий праздник приуроченный к событиям, когда Иисус Христос предстал перед христианами в божественном свете, зная обо всем, что с ним случится в будущем.

В Евангелии говорится, что Иисус взял с собой трех ближайших учеников – Иоанна, Петра и Иакова. Вместе с ними он поднялся помолиться на гору. Там же во время молитвы он преобразился перед ними: "Его лицо засияло, а одежда стала белой, как свет".

Перед ними предстали ветхозаветные пророки – Илия и Моисей. Их озарило светлое облако, после чего они услышали голос: "Этот Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте". Апостолы испугались и пали на землю, а Иисус подошел, прикоснулся к ним и сказал: "Встаньте и не бойтесь". Когда же ученики подняли глаза свои, то никого, кроме Иисуса, не увидели.



Основные запреты на Преображение Господне

Что нельзя есть на Преображение Господне

В период Яблочного Спаса продолжается Успенский пост, поэтому к столу не подают только молочные продукты, яйца и блюда из мяса. Запрещается употреблять рыбу и алкоголь.

Что нельзя делать на Преображение Господне

– В этот праздник нельзя быть скупым, ругаться и оскорблять других. Также не стоит говорить и желать другим что-нибудь плохое;

– На Яблочный Спас категорически запрещается завидовать людям;

– Нельзя физически работать: убирать в доме, стирать, мыть пол. Также в этот день запрещается возиться на огороде или в поле;

– Женщинам нельзя заниматься рукоделием;

– Нельзя в этот день есть неосвященные яблоки;

– Не стоит в этот день убивать насекомых, которые залетают в дом;

– На Яблочный Спас нельзя купаться в водоемах;

– В этот день запрещены шумные вечеринки и гулянья.

Народные приметы на Преображение Господне