Преображення Господнє і Яблучного Спаса святкують 19 серпня водночас. У храмах відправляються святкові літургії й гучно лунають звідусіль дзвони. А люди щиро моляться про добробут та освячують яблука у кошиках. Так церковне і народне свято з'єдналися між собою, пише 24 канал.

Читайте також Преображення Господнє 2022: історія та традиції свята

Перед тим, як Ісус мав страждати на Голгофі, він взяв свої трьох учнів і піднявся на гору Фавор. Там Христос преобразився перед ними й показав свою божественну сутність. Його обличчя сяяло неначе сонце, а одяг був сніжно-білим. В цю мить перед ним з'явилися у небесній славі два пророки: Мойсей та Ілля, які розповіли про те, що йому доведеться перетерпіти муки в Єрусалимі.

Картинки-привітання з Преображенням Господнім

Привітання з Преображенням Господнім / Колаж 24 каналу

Картинки-привітання з Преображенням Господнім 2022 / Колаж 24 каналу

Свято Преображення Господнє в Україні / Колаж 24 каналу

Преображення Господнє картинки-привітання 2022 / Колаж 24 каналу

Як привітати з Преображенням Господнім / Колаж 24 каналу

Картинки-привітання до Преображення Господнього 2022 / Колаж 24 каналу