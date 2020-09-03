Прем'єри тижня: що дивитися з 3 вересня в кіно
Вітчизняні любителі кіно вже в очікуванні нових фільмів. Які ж стрічки транслюватимуть в кінотеатрах України з 3 вересня – дізнавайтесь у добірці LifeStyle 24.
За традицією, четвер у кінотеатрах – це день прем'єр. Кожного тижня розважальні заклади пропонують кіноманам голлівудські та вітчизняні новинки, які зможуть зацікавити навіть вибагливих глядачів. 24 канал підібрав усі фільми, які вийдуть на великий екран вже з 3 вересня.
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"Нові мутанти"
Жанр – екшн, хорор, фентезі Marvel
Вікові обмеження: 16+
За сюжетом, дітей із суперсилами замикають у секретній клініці. Науковці щодня говорять їм, що вони – небезпечні для інших, а тому не можуть покинути шпиталь. Окрім цього, вчені намагаються дослідити природу їхніх вмінь, забуваючи, що перед ними – неповнолітні. Та всі знущання продовжуються до того дня, коли юні мутанти не зчиняють бунт. І тоді вони зможуть показати, на що здатні.
Дивіться трейлер до фільму "Нові мутанти": відео
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"Після сварки"
Жанр – мелодрама
Вікові обмеження: 12+
Всім любителям романтичних фільмів, які розповідають про боротьбу за кохання, неодмінно варто переглянути "Після сварки". Це продовження історії про Тессу і Хардіна. Через вибуховий характер хлопця закохані вирішують розійтись, а Тесса намагається налагодити своє особисте життя. Однак її колишній обранець не хоче втрачати її, тому зробить все для того, аби відновити їхні стосунки.
Дивіться трейлер до фільму "Після сварки": відео
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"Білл і Тед"
Жанр – фантастика, комедія. музика
Вікові обмеження: 12+
Білл і Тед – добре відомі персонажі з 1990-их. За сюжетом нової стрічки, музикантам знов нагадують про пророцтво. Білл і Тед повинні написати пісню, яка врятує всесвіт від загибелі. Разом зі своїми дорослими дітьми головні герої знов вирушають у мандрівку в часі, аби знайти натхнення для головного хіта.
Дивіться трейлер до фільму "Білл і Тед": відео
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"Забуті"
Жанр – мелодрама
Вікові обмеження: 18+
Український фільм, який розповідає про війну на Донбасі. Однак тут військові події можна побачити по той бік барикади. На окупованій території руйнується все звичне життя місцевих жителів: інфраструктура, будні та цінності. Єдине, що залишається головним героям – вистояти і не дати зруйнувати себе. І на фоні цієї боротьби зустрічається вчителька Ніна і 17-річний Андрій. Їхнє кохання стало найкращою зброєю у протистоянні реаліям.
Дивіться трейлер до фільму "Забуті": відео
Які ще фільми є в прокаті
Окрім новинок кіно, глядачам пропонують стрічки, які вийшли на великий екран наприкінці серпня 2020 року або ж весною. У списку кінотеатрів можна побачити:
- "Тенет"
- "Тролі 2: Світове турне"
- "Кілер-псих"
- "Зависнути у "Палм-Спрінгз"
- "Мої думки тихі"
- "Секрет"
- "В очікуванні варварів"
- "Агент Єва"
- "Толока"
Правила відвідування кінотеатрів
Через пандемію коронавірусу представники кінотеатрів внесли зміни у правила відвідання закладів. Зокрема:
- глядачі зможуть відвідати кінотеатри тільки за наявності медичних масок
- при вході до кінотеатрів та в зали встановлена розмітка, аби люди дотримувались соціальної дистанції
- зали будуть наповнюватись на 50%, тому перед походом варто переглянути, чи є вільні місця на обраний вами сеанс
- перевірка квитків буде здійснюватись безконтактно, а представники кінотеатрів купувати квитки онлайн
- при вході здійснюватиметься температурний контроль
- якщо стрічки мають обмеження у віці 18+, у глядачів будуть вимагати документи, які підтверджують їхній вік
Врахуйте, що у кожному кінотеатрі встановлюють свій час трансляції. Відтак кіноманам варто переглядати інформацію про графік виходу фільмів на екран.