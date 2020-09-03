Вітчизняні любителі кіно вже в очікуванні нових фільмів. Які ж стрічки транслюватимуть в кінотеатрах України з 3 вересня – дізнавайтесь у добірці LifeStyle 24.

За традицією, четвер у кінотеатрах – це день прем'єр. Кожного тижня розважальні заклади пропонують кіноманам голлівудські та вітчизняні новинки, які зможуть зацікавити навіть вибагливих глядачів. 24 канал підібрав усі фільми, які вийдуть на великий екран вже з 3 вересня.

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"Нові мутанти"

Жанр – екшн, хорор, фентезі Marvel

Вікові обмеження: 16+

За сюжетом, дітей із суперсилами замикають у секретній клініці. Науковці щодня говорять їм, що вони – небезпечні для інших, а тому не можуть покинути шпиталь. Окрім цього, вчені намагаються дослідити природу їхніх вмінь, забуваючи, що перед ними – неповнолітні. Та всі знущання продовжуються до того дня, коли юні мутанти не зчиняють бунт. І тоді вони зможуть показати, на що здатні.

Дивіться трейлер до фільму "Нові мутанти": відео

"Після сварки"

Жанр – мелодрама

Вікові обмеження: 12+

Всім любителям романтичних фільмів, які розповідають про боротьбу за кохання, неодмінно варто переглянути "Після сварки". Це продовження історії про Тессу і Хардіна. Через вибуховий характер хлопця закохані вирішують розійтись, а Тесса намагається налагодити своє особисте життя. Однак її колишній обранець не хоче втрачати її, тому зробить все для того, аби відновити їхні стосунки.

Дивіться трейлер до фільму "Після сварки": відео

"Білл і Тед"

Жанр – фантастика, комедія. музика

Вікові обмеження: 12+

Білл і Тед – добре відомі персонажі з 1990-их. За сюжетом нової стрічки, музикантам знов нагадують про пророцтво. Білл і Тед повинні написати пісню, яка врятує всесвіт від загибелі. Разом зі своїми дорослими дітьми головні герої знов вирушають у мандрівку в часі, аби знайти натхнення для головного хіта.

Дивіться трейлер до фільму "Білл і Тед": відео

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"Забуті"

Жанр – мелодрама

Вікові обмеження: 18+

Український фільм, який розповідає про війну на Донбасі. Однак тут військові події можна побачити по той бік барикади. На окупованій території руйнується все звичне життя місцевих жителів: інфраструктура, будні та цінності. Єдине, що залишається головним героям – вистояти і не дати зруйнувати себе. І на фоні цієї боротьби зустрічається вчителька Ніна і 17-річний Андрій. Їхнє кохання стало найкращою зброєю у протистоянні реаліям.

Дивіться трейлер до фільму "Забуті": відео

Які ще фільми є в прокаті

Окрім новинок кіно, глядачам пропонують стрічки, які вийшли на великий екран наприкінці серпня 2020 року або ж весною. У списку кінотеатрів можна побачити:

"Тенет"

"Тролі 2: Світове турне"

"Кілер-псих"

"Зависнути у "Палм-Спрінгз"

"Мої думки тихі"

"Секрет"

"В очікуванні варварів"

"Агент Єва"

"Толока"

Правила відвідування кінотеатрів

Через пандемію коронавірусу представники кінотеатрів внесли зміни у правила відвідання закладів. Зокрема:

глядачі зможуть відвідати кінотеатри тільки за наявності медичних масок

при вході до кінотеатрів та в зали встановлена розмітка, аби люди дотримувались соціальної дистанції

зали будуть наповнюватись на 50%, тому перед походом варто переглянути, чи є вільні місця на обраний вами сеанс

перевірка квитків буде здійснюватись безконтактно, а представники кінотеатрів купувати квитки онлайн

при вході здійснюватиметься температурний контроль

якщо стрічки мають обмеження у віці 18+, у глядачів будуть вимагати документи, які підтверджують їхній вік

Врахуйте, що у кожному кінотеатрі встановлюють свій час трансляції. Відтак кіноманам варто переглядати інформацію про графік виходу фільмів на екран.