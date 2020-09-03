Премьеры недели: что смотреть с 3 сентября в кино
Отечественные любители кино уже в ожидании новых фильмов. Какие же ленты будут транслировать в кинотеатрах Украины с 3 сентября – узнавайте в подборке LifeStyle 24.
По традиции, четверг в кинотеатрах – это день премьер. Каждую неделю развлекательные заведения предлагают киноманам голливудские и отечественные новинки, которые смогут заинтересовать даже привередливых зрителей. 24 канал подобрал все фильмы, которые выйдут на большой экран уже с 3 сентября.
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"Новые мутанты"
Жанр – экшен, хорор, фэнтези Marvel
Возрастные ограничения: 16+
По сюжету, детей с суперсилами запирают в секретной клинике. Ученые ежедневно говорят им, что они опасны для других, а потому не могут покинуть госпиталь. Кроме этого, ученые пытаются исследовать природу их умений, забывая, что перед ними – несовершеннолетние. Но все издевательства продолжаются до того дня, когда юные мутанты не совершают бунт. И тогда они смогут показать, на что способны.
Смотрите трейлер к фильму "Новые мутанты": видео
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"После ссоры"
Жанр – мелодрама
Возрастные ограничения: 12+
Всем любителям романтических фильмов, которые рассказывают о борьбе за любовь, непременно стоит посмотреть "После ссоры". Это продолжение истории о Тессе и Хардине. Из-за взрывного характера парня влюбленные решают расстаться, а Тесса пытается наладить свою личную жизнь. Однако ее бывший избранник не хочет терять ее, поэтому сделает все для того, чтобы восстановить их отношения.
Смотрите трейлер к фильму "После ссоры": видео
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"Билл и Тед"
Жанр – фантастика, комедия, музыка
Возрастные ограничения: 12+
Билл и Тед – хорошо известные персонажи из 1990-ых. По сюжету новой ленты, музыкантам вновь напоминают о пророчестве. Билл и Тед должны написать песню, которая спасет вселенную от гибели. Вместе со своими взрослыми детьми главные герои вновь отправляются в путешествие во времени, чтобы найти вдохновение для главного хита.
Смотрите трейлер к фильму "Билл и Тед": видео
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"Забытые"
Жанр – мелодрама
Возрастные ограничения: 18+
Украинский фильм, который рассказывает о войне на Донбассе. Однако здесь военные события можно увидеть по ту сторону баррикады. На оккупированной территории разрушается вся привычная жизнь местных жителей: инфраструктура, будни и ценности. Единственное, что остается главным героям – выстоять и не дать разрушить себя. И на фоне этой борьбы встречается учительница Нина и 17-летний Андрей. Их любовь стала лучшим оружием в противостоянии реалиям.
Смотрите трейлер к фильму "Забытые": видео
Какие еще фильмы есть в прокате
Кроме новинок кино, зрителям предлагают ленты, которые вышли на большой экран в конце августа 2020 года или же весной. В списке кинотеатров можно увидеть:
- "Тенет"
- "Тролли 2: мировое турне"
- "Киллер-псих"
- "Зависнуть в "Палм-Спрингз"
- "Мои мысли тихие"
- "Секрет"
- "В ожидании варваров"
- "Агент Ева"
- "Толока"
Правила посещения кинотеатров
Из-за пандемии коронавируса представители кинотеатров внесли изменения в правила посещения заведений. Отдельно:
- зрители смогут посетить кинотеатры только при наличии медицинских масок
- при входе в кинотеатры и залы установлена разметка, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию
- залы будут наполняться на 50%, поэтому перед походом стоит посмотреть, есть ли свободные места на выбранный вами сеанс
- проверка билетов будет осуществляться бесконтактно, а представители кинотеатров покупать билеты онлайн
- при входе будет осуществляться температурный контроль
- если ленты имеют ограничения в возрасте 18+, у зрителей будут требовать документы, подтверждающие их возраст
Учтите, что в каждом кинотеатре устанавливают свое время трансляции. Поэтому киноманам стоит просматривать информацию о графике выхода фильмов на экран.