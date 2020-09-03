Отечественные любители кино уже в ожидании новых фильмов. Какие же ленты будут транслировать в кинотеатрах Украины с 3 сентября – узнавайте в подборке LifeStyle 24.

По традиции, четверг в кинотеатрах – это день премьер. Каждую неделю развлекательные заведения предлагают киноманам голливудские и отечественные новинки, которые смогут заинтересовать даже привередливых зрителей. 24 канал подобрал все фильмы, которые выйдут на большой экран уже с 3 сентября.

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"Новые мутанты"

Жанр – экшен, хорор, фэнтези Marvel

Возрастные ограничения: 16+

По сюжету, детей с суперсилами запирают в секретной клинике. Ученые ежедневно говорят им, что они опасны для других, а потому не могут покинуть госпиталь. Кроме этого, ученые пытаются исследовать природу их умений, забывая, что перед ними – несовершеннолетние. Но все издевательства продолжаются до того дня, когда юные мутанты не совершают бунт. И тогда они смогут показать, на что способны.

Смотрите трейлер к фильму "Новые мутанты": видео

"После ссоры"

Жанр – мелодрама

Возрастные ограничения: 12+

Всем любителям романтических фильмов, которые рассказывают о борьбе за любовь, непременно стоит посмотреть "После ссоры". Это продолжение истории о Тессе и Хардине. Из-за взрывного характера парня влюбленные решают расстаться, а Тесса пытается наладить свою личную жизнь. Однако ее бывший избранник не хочет терять ее, поэтому сделает все для того, чтобы восстановить их отношения.

Смотрите трейлер к фильму "После ссоры": видео

"Билл и Тед"

Жанр – фантастика, комедия, музыка

Возрастные ограничения: 12+

Билл и Тед – хорошо известные персонажи из 1990-ых. По сюжету новой ленты, музыкантам вновь напоминают о пророчестве. Билл и Тед должны написать песню, которая спасет вселенную от гибели. Вместе со своими взрослыми детьми главные герои вновь отправляются в путешествие во времени, чтобы найти вдохновение для главного хита.

Смотрите трейлер к фильму "Билл и Тед": видео

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"Забытые"

Жанр – мелодрама

Возрастные ограничения: 18+

Украинский фильм, который рассказывает о войне на Донбассе. Однако здесь военные события можно увидеть по ту сторону баррикады. На оккупированной территории разрушается вся привычная жизнь местных жителей: инфраструктура, будни и ценности. Единственное, что остается главным героям – выстоять и не дать разрушить себя. И на фоне этой борьбы встречается учительница Нина и 17-летний Андрей. Их любовь стала лучшим оружием в противостоянии реалиям.

Смотрите трейлер к фильму "Забытые": видео

Какие еще фильмы есть в прокате

Кроме новинок кино, зрителям предлагают ленты, которые вышли на большой экран в конце августа 2020 года или же весной. В списке кинотеатров можно увидеть:

"Тенет"

"Тролли 2: мировое турне"

"Киллер-псих"

"Зависнуть в "Палм-Спрингз"

"Мои мысли тихие"

"Секрет"

"В ожидании варваров"

"Агент Ева"

"Толока"

Правила посещения кинотеатров

Из-за пандемии коронавируса представители кинотеатров внесли изменения в правила посещения заведений. Отдельно:

зрители смогут посетить кинотеатры только при наличии медицинских масок

при входе в кинотеатры и залы установлена разметка, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию

залы будут наполняться на 50%, поэтому перед походом стоит посмотреть, есть ли свободные места на выбранный вами сеанс

проверка билетов будет осуществляться бесконтактно, а представители кинотеатров покупать билеты онлайн

при входе будет осуществляться температурный контроль

если ленты имеют ограничения в возрасте 18+, у зрителей будут требовать документы, подтверждающие их возраст

Учтите, что в каждом кинотеатре устанавливают свое время трансляции. Поэтому киноманам стоит просматривать информацию о графике выхода фильмов на экран.