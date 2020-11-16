Популярна українська співачка Настя Каменських часто ділиться з шанувальниками цікавими моментами з життя. Цього разу зірка розповіла про її правила продуктивного тижня.

Як і інші зірки українського шоу-бізнесу, Настя Каменських часто спілкується зі своїми підписниками через свій інстаграм. Днями співачка вирішила поділитися з шанувальниками трьома правилами продуктивного тижня, якими користується вона сама.

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Правила продуктивного тижня

Настя зазначає, що обов'язково слід написати список запланованих справ на наступних 7 днів. За словами Каменських, це допоможе не забути про них, а також наприкінці тижня можна проаналізувати кількість справ, які змогли виконати. Співачка радить спробувати щось нове. Наприклад, освоїти нові знання, навики, або навіть спробувати приготувати щось вперше. Зірка зазначає, що досвід – це завжди "плюс". Настя Каменських також акцентує увагу на позитиві. Артистка розповіла, що важливим є говорити більше приємних слів, як собі, так і іншим. Також співачка радить звертати багато посміхатися й звертати увагу на деталі.

Наприкінці цікавого та потрібного допису, Настя Каменських побажала своїм шанувальникам хорошого дня. Який образ співачка приміряла на фото – можна переглянути за посиланням.