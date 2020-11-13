Успішна співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре поділилася красивою світлиною. Вона показала, як виглядає зранку на відпочинку.

Артистка оприлюднила милий знімок на особистій сторінці в інстаграмі. За її акаунтом стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі, які з нетерпінням чекають на нові публікації своєї улюблениці.

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NK вирішила пригадати відпочинок і поділилася світлиною, яку зробила під час одного зі сніданків. Співачка позувала на камеру, сидячи за столом.

Образ Насті Каменських

Вранці знаменитість вирішила одягнути легку літню сукню білого кольору з рюшами на рукавах. Вбрання мало вільний крій і зробило образ Каменських дуже ніжним і жіночним. Look зірка доповнила лаконічними прикрасами: браслетами та ланцюжком.

Волосся Настя вклала у фірмові локони, а на обличчя не наносила косметику. Вона похизувалася натуральною вродою і, як завжди, виглядала неперевершено. Завершила красивий образ бездоганним білим манікюром.

Багато в житті залежить від того, як почати. Щоб день був насиченим і продуктивним, потрібно зранку правильно налаштуватися на нього. Уявіть, що на вас чекає і будьте готовими до цього з впевненістю, що сьогоднішній день – найкращий!

– написала в дописі NK.



Настя Каменських замилувала ніжним образом / Instagram / @kamenskux