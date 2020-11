Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре показала шанувальницям варіанти стильних аутфітів. Цього разу артистка вирішила розсекретити улюблені образи.

Настя Каменських є однією з найстильніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона активно диктує тренди модницям. На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі, часто показує look of the day.

NK поділилася роликом, де показала 3 варіанти аутфітів, які полюбляє для повсякденних виходів.

Улюблені аутфіти Насті Каменських

Спершу, знаменитість постала перед камерою у надзвичайно красивому піджаку нюдового кольору, який доповнила оригінальним поясом. Під піджаком бачимо чорний топ. Ймовірно, такий look Настя поєднала з лосинами, які вона використала у наступних образах.

Далі Каменських постала перед камерою у лосинах і короткому топі чорно кольору, поверх якого одягнула чорно-білий подовжений піджак.

Третій аутфіт, який зірка показала підписникам, – топ, лосини і стильний червоний піджак у клітинку.

Кожен look виконавиця доповнила мінімалістичними сережками. Волосся вона вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках і матовою помадою нюдового кольору на губах.