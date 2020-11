Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, в очередной раз показала поклонницам варианты стильных аутфитов. На этот раз артистка решила рассекретить любимые образы.

Настя Каменских является одной из самых стильных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она активно диктует тренды модницам. На личной странице в инстаграме, за которой следят более 5 миллионов пользователей сети, часто показывает look of the day.

NK поделилась роликом, где показала 3 варианта аутфитов, которые любит для повседневных выходов.

Любимые аутфиты Насти Каменских

Сперва, знаменитость предстала перед камерой в необычайно красивом пиджаке нюдового цвета, который дополнила оригинальным поясом. Под пиджаком видим черный топ. Вероятно, такой look Настя соединила с лосинами, которые она использовала в следующих образах.

Дальше Каменских предстала перед камерой в лосинах и коротком топе черно цвета, поверх которого надела черно-белый удлиненный пиджак.

Третий аутфит, который звезда показала подписчикам, – топ, лосины и стильный красный пиджак в клетку.

Каждый look исполнительница дополнила минималистичными серьгами. Волосы она уложила в фирменные кудри, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и матовой помадой нюдового цвета на губах.