Настя Каменских показала любимые образы: какие наряды есть в гардеробе певицы – видео
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, в очередной раз показала поклонницам варианты стильных аутфитов. На этот раз артистка решила рассекретить любимые образы.
Настя Каменских является одной из самых стильных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она активно диктует тренды модницам. На личной странице в инстаграме, за которой следят более 5 миллионов пользователей сети, часто показывает look of the day.
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NK поделилась роликом, где показала 3 варианта аутфитов, которые любит для повседневных выходов.
Любимые аутфиты Насти Каменских
- Сперва, знаменитость предстала перед камерой в необычайно красивом пиджаке нюдового цвета, который дополнила оригинальным поясом. Под пиджаком видим черный топ. Вероятно, такой look Настя соединила с лосинами, которые она использовала в следующих образах.
- Дальше Каменских предстала перед камерой в лосинах и коротком топе черно цвета, поверх которого надела черно-белый удлиненный пиджак.
- Третий аутфит, который звезда показала подписчикам, – топ, лосины и стильный красный пиджак в клетку.
Каждый look исполнительница дополнила минималистичными серьгами. Волосы она уложила в фирменные кудри, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и матовой помадой нюдового цвета на губах.
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