Популярная украинская певица Настя Каменских активно делится с подписчиками моментами из своей жизни. Звезда показала, как выглядит утром. Она позировала в спортивной одежде и без макияжа.

Настя Каменских, которая поет под псевдонимом NK, неустанно делится с поклонниками своими фото. Она предстает в безупречных образах на различных светских мероприятиях, но не стесняется показать себя утром после сна. Новую фотографию она опубликовала в своем профиле в инстаграм.

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Настя Каменских позировала в одной из комнат своего дома. Украинская певица всегда отмечает, что свое утро она начинает с занятий спортом. Поэтому артистка предстала в черном спортивном комплекте, состоящем из кроп-топа и лосин с золотистыми вставками и поясом. Звезда обнажила талию и похвасталась стройностью и безупречной фигурой.

На руках Насти Каменских можно увидеть фитнес-часы. Знаменитость распустила вьющиеся волосы и уложила их на один бок. Она также была без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту.

Умиротворенное утро перед супернасыщенным съемочным днем. Домой вернусь, скорее всего, поздно ночью,

– написала Настя Каменских под фото.



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux