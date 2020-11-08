Популярная украинская певица Настя Каменских является одной из артисток, которые постоянно диктуют тренды модницам. На этот раз звезда продемонстрировала новый осенний образ, в котором позирует в пальто и джинсах.

Украинская артистка Настя Каменских не устает общаться с поклонниками через социальные сети. На своей странице в инстаграме звезда публикует новые фотографии, а фаны активно комментируют их и отвечают на вопросы певицы.

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На днях певица опубликовала новое фото. На нем она предстала перед объективом возле дома, продемонстрировав очередной вариант осеннего образа.

Look Насти Каменских

Знаменитость позировала в белой кофточке и светло-голубых джинсах. Нежный образ дополняло короткое бежевое пальто с мехом. Стильный наряд Настя соединила с черно-белыми кроссовками и кожаной сумкой прямоугольной формы от британского бренда Kurt Geiger.

Каменских распустила пышные вьющиеся волосы и уложила их на одну сторону. Осенний аутфит она дополнила хорошим макияжем. Звезда подчеркнула глаза черными массивными стрелками и накрасила губы бежевой матовой помадой. Образ завершал черный маникюр, который подходил певице.

Готовлю для вас кое-что очень теплое, что будет согревать ваши сердца даже в прохладную погоду. Скоро все узнаете. А пока – одевайтесь теплее и согревайте друг друга. Классных выходных вам!

– заинтриговала Настя Каменских.



Настя Каменских примерила нежный образ​ / Instagram / @kamenskux



Настя Каменских примерила нежный образ​ / Instagram / @kamenskux