В пятницу, 6 ноября, мама Насти Каменских певица Лидия Петровна отпраздновала день рождения. Для мамы звездная дочка устроила атмосферный праздник, на который пригласила мужа Потапа и известную артистку – крестную Аллу Кудлай.

Мама Насти Каменских Лидия не избегает публичности и вместе со знаменитой подругой Аллой Кудлай появляется на сцене и светских мероприятиях. Однако фото с ней певица крайне редко показывает в инстаграм-профиле. По случаю 65-летия матери она организовала праздник, кадрами с которого поделилась с поклонниками.

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Так, в роскошном загородном доме Настя Каменских устроила шумное празднование, с красивой фотозоной с надписью "Лида Лида Боже Боже". Эта фраза украсила и именинный торт, который также соответствовал восточному стилю мероприятия. С днем рождения Лидию Петровну поздравляли подруги, среди которых кума и народная артистка Украины – Алла Кудлай. Кроме того, известная дочь пригласила свою хорошую подругу жену Позитива Анну Завгороднюю и мужа Потапа, которые в замечательных отношениях с мамой звезды.

"Мы вчера с кудряшками отметили ДР блондинки кудряшки! Лида Лида,Боже Боже!!!", – остроумно подписал Потап фото с женой и тещей. Сама Настя Каменских призналась, что праздник был очень душевным и веселым, а застолье не обошлось без песен.



Настя Каменских с мамой и Потапом / Фото Instagram / @kamenskux



Мама Насти Каменских / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменских с подругами мамы и крестной / Фото Instagram / @kamenskux

Образ Насти Каменских

Для празднования артистка выбрала женственный look. Она надела теплый свитер оверсайз белого цвета, который соединила с кожаной миниюбкой прямого кроя с черно-белым принтом. Аутфит звезды довершили высокие кремовые сапоги на каблуках и теплые чулки в тон. Ее наряд невероятно гармонировал с образом Потапа, который подобрал черную рубашку с белым принтом.

Настя Каменских довершила образ макияжем с блестящими тенями нежно-розового цвета, а губы накрасила нюдовой помадой. Волосы звезда оставила естественно волнистыми, как у мамы, а из аксессуаров выбрала массивные серьги с камнями. Выглядела она фантастически и очень нежно.



Настя Каменских на дне рождении мамы / Фото Instagram / @kamenskux