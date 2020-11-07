У п'ятницю, 6 листопада, мама Насті Каменських співачка Лідія Петрівна відсвяткувала день народження. Для мами зіркова донька влаштувала атмосферне свято, на яке запросила чоловіка Потапа і відому хрещену артистку Аллу Кудлай.

Мама Насті Каменських Лідія не уникає публічності та разом зі знаменитою подругою Аллою Кудлай з'являється на сцені та світських заходах. Однак фото з нею співачка вкрай рідко показує в інстаграм-профілі. З нагоди 65-річчя матері вона організувала свято, кадрами з якого поділилась з шанувальниками.

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Так, у розкішному заміському будинку Настя Каменських влаштувала гучне святкування та красивою фотозоною з написом "Ліда Ліда Боже Боже". Ця фраза прикрасила й іменинний торт, який також відповідав східному стилю заходу. З днем народження Лідію Петрівну вітали подруги, серед яких кума народна артистка України Алла Кудлай. Крім того, відома донька запросила свою хорошу подругу дружину Позитива Анну Завгородню та чоловіка Потапа, які в чудових стосунках з мамою зірки.

"Ми вчора з кучерявками відзначили день народження блондинки кучерявки Ліда, Ліда, Боже, Боже", – дотепно підписав Потап фото з дружиною і тещею. Сама Настя Каменських зізналась, що свято було дуже душевним і веселим, а застілля не обійшлось без пісень.



Настя Каменських з мамою і Потапом / Фото Instagram / @kamenskux



Мама Насті Каменських / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменських з подругами мами і хрещеною / Фото Instagram / @kamenskux

Образ Насті Каменських

Для святкування артистка обрала жіночний look. Вона одягла теплий светр оверсайз білого кольору, який поєднала зі шкіряною мідіспідницею прямого крою з чорно-білим принтом. Аутфіт зірки довершили високі кремові чоботи на підборах та теплі панчохи в тон. ЇЇ вбрання неймовірно гармоніювало з образом Потапа, який підібрав чорну сорочку з білим принтом.

Настя Каменських довершила вигляд макіяжем з блискучими тінями ніжно-рожевого кольору, а губи нафарбувала нюдовою помадою. Волосся зірка залишила природно хвилястим, як у мами, а з аксесуарів обрала масивні сережки з камінням. Виглядала вона фантастично і дуже ніжно.



Настя Каменських на дні народженні мами / Фото Instagram / @kamenskux