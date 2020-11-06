Мама популярної української виконавиці Насті Каменських – Ліда, сьогодні, 6 листопада, святкує день народження. З цієї нагоди знаменита донька зробила святкову публікацію, де привітала найріднішу з особливим днем.

NK опублікувала спільне фото з матусею на особистій сторінці в інстаграмі, а в дописі адресувала їй теплі слова.

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Мама для Насті Каменських є справжньою подругою. Знаменитість неодноразово розповідала про неї в інтерв'ю, оприлюднювала спільні фото в мережі та насолоджувалася кожною миттю.

Селфі Насті Каменських з мамою

На світлині, яку артистка поширила з нагоди, вона та матуся щиро усміхаються. Настя зрбила селфі, де зображена у коричневому пальті та білій кофті. Волосся зірка вклала у фірмові кучері, а на обличчі щробила бездоганний макіяж у коричневих відтінках: на повіки нанесла тіні, а губи підкреслила матовою помадою. Зіркова мама позує поруч із донькою у білій екошубі. Волосся вона також вклала у кучері, а мейк зробила з акцентом на очах.

Яке щастя, що саме ти – моя мама! Добра, весела, гарна, сучасна, любляча, неймовірна, моя Лідочка! Я вітаю тебе з днем народження! Єдине, чого я тобі бажаю – це здоров'я! Щоб ти прожила ще багато-багато років! Все решта ми організуємо. Я люблю тебе,

– написала в публікації Каменських.