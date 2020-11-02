Популярна українська співачка Настя Каменських днями вирушила на прогулянку в ліс. Вона поділилась яскравими фото з відпочинку, на якому приміряла повсякденний образ, з шанувальниками.

Настя Каменських є одною з найпопулярніших українських співачок, але й крім того, вона активно розвиває свій профіль в інстаграмі. Артистка щоразу ділиться цікавими деталями свого життя та публікує світлини в нових образах.

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Днями українська співачка вирушила на прогулянку лісом. Настя навіть назбирала корзинку грибів, з чим також поділилась з фанами.

Образ Насті Каменських

Для прогулянки осіннім лісом жінка обрала відповідний образ. Настя вдягнула чорні лосини та яскраву жовту куртку оверсайз. Каменських доповнила аутфіт довгими сірими шкарпетками та бордовими черевиками на масивній підошві.

Співачка завершила теплий осінній аутфіт чорними рукавицями без пальців та білою шапкою від власного бренду NK Sport. Зірка позувала перед камерою без макіяжу, похизувавшись натуральною вродою.

"Осінні розваги! Сьогодні пережила справжній захват від збирання грибів в лісі, "пірнання" ногами в листя і цих нереальних осінніх фарб навколо!" – написала Настя Каменських під фото.

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