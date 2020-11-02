Популярна американська артистка Дженніфер Лопес не припиняє підкорювати шанувальників новими виходами у світ. Зірка сходила на побачення з Алексом Родрігесом і приміряла широку білу сукню.

Папараці й досі невпинно стежать за життям американських зірок. Цього разу вони сфотографували успішну співачку Дженніфер Лопес у Західному Голлівуді. Нові фото швидко поширились в інстаграмі зарубіжної преси.

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Співачка вирушила на побачення зі своїм нареченим та бойфрендом Алексом Родрігесом. Зірка прогулювалась з коханим вулицями Лос-Анджелеса в цікавому образі, що здивував мережу.

Новий look Дженніфер Лопес

Зазвичай артистка не втрачає можливості похизуватися бездоганною фігурою та тонкою талією. Однак, цього разу Дженніфер вирішила спробувати щось нове, а тому приміряла білу мішкувату сукню з широкими рукавами та рюшами. Її вона поєднала з трендовим взуттям: коричневими шкіряними чоботами на високих підборах.

Артистка доповнила образ сріблястими сережками-кільцями та прямокутною білою сумкою з принтом від модного бренду Coach. Вона мала напис Vote ("Голосуй"), що вкотре нагадував громадянам про важливість голосування на виборах.

Лопес залишила волосся розпущеним та вклала його легкими хвилями. Співачка не забула й про засоби захисту від пандемії коронавірусу, а тому одягла чорну маску з сріблястою зіркою, що вдало довершувала весь образ.