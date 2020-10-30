Знаменита американська модниця Дженніфер Лопес не припиняє вражати своїх прихильників новими виходами. Днями актриса і співачка сходила на ділову зустріч, де засвітила трендове і бездоганне вбрання.

Новий образ Дженніфер Лопес

В час карантину Дженніфер Лопес активно займається бізнесом та підписує нові контракти з кіновиробниками. Днями в Лос-Анджелесі в актриси була чергова ділова зустріч, яку зняли папараці. Знімки стрімко поширились інстаграмом, адже Джей Ло, як завжди, вражала своїм ідеальним вбранням.

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Для цього виходу знаменита модниця підібрала трендову спідницю-олівець з екошкіри. Вбрання було приталеним, тому всі могли помилуватись стрункими ногами Дженніфер Лопес. А от яскравим акцентом образу стала кашемірова кофта кольору фуксія з поясом.

Дженніфер Лопес завершила look лаконічними прикрасами, маленькою сумочкою та босоніжками на підборах. Актриса обрала заплетене волосся у пучок та легкий макіяж, що виглядало дуже стильно.

Що відомо про дизайнерську роботу Дженніфер Лопес

Фешн-індустрія давно приваблювала Дженніфер Лопес, що вона не приховувала в інтерв'ю глянцям. Та не тільки купівля стильних речей захоплює артистку. Головною пристрастю Джей Ло є взуття, тому вона почала розробляти власну дизайнерську лінію, де показала всі свої вподобання.

Відомо, що артистка співпрацює з брендом DSW. В такій колаборації вже вийшло кілька взуттєвих лінійок Дженніфер Лопес. Сама співачка залюбки рекламує та приміряє власні вироби, що можна побачити і в останньому її виході. На ділову зустріч Джей Ло одягнула босоніжки зі своєї колекції.