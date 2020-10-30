Знаменитая американская модница Дженнифер Лопес не прекращает поражать своих поклонников новыми выходами. На днях актриса и певица сходила на деловую встречу, где засветила трендовый и безупречный наряд.

Новый образ Дженнифер Лопес

Во время карантина Дженнифер Лопес активно занимается бизнесом и подписывает новые контракты с кинопроизводителями. На днях в Лос-Анджелесе у актрисы была очередная деловая встреча, которую сняли папарацци. Снимки стремительно распространились инстаграмом, ведь Джей Ло, как всегда, поражала своим идеальным нарядом.

Интересно Дженнифер Лопес получила новую роль: какой красавец станет ее партнером по фильму

Для этого выхода знаменитая модница подобрала трендовую юбку-карандаш из экокожи. Наряд был приталенным, поэтому все могли полюбоваться стройными ногами Дженнифер Лопес. А вот ярким акцентом образа стала кашемировая кофта цвета фуксия с поясом.

Дженнифер Лопес завершила look лаконичными украшениями, маленькой сумочкой и босоножками на каблуке. Актриса выбрала заплетенные волосы в пучок и легкий макияж, что выглядело очень стильно.

Что известно о дизайнерской работе Дженнифер Лопес

Фэшн-индустрия давно привлекала Дженнифер Лопес, что она не скрывала в интервью глянцам. Но не только покупка стильных вещей увлекает артистку. Главной страстью Джей Ло является обувь, поэтому она начала разрабатывать собственную дизайнерскую линию, где показала все свои предпочтения.

Известно, что артистка сотрудничает с брендом DSW. В такой коллаборации уже вышло несколько обувных линеек Дженнифер Лопес. Сама певица охотно рекламирует и примеряет собственные изделия, что можно увидеть и в последнем ее выходе. На деловую встречу Джей Ло надела босоножки из своей коллекции.