Зажигательная актриса и певица Дженнифер Лопес пополнит свою фильмографию еще одной комедией. Американка подписала контракт и предстанет в проекте Shotgun Wedding.

Актеры фильма

Компания Lionsgate готовит еще одну романтическую комедию для зрителей. Об этом кинопроизводители объявили 27 октября в инстаграме, добавив, что главную роль сыграет Дженнифер Лопес. Ее любимым мужем в ленте будет знаменитый актер Арми Хаммер, который уже хорошо известен публике благодаря драме "Ребекка" и боевику "Агенты А.Н.К.Л.".

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Сюжет фильма Shotgun Wedding

Пока о сюжете известно немного. В ленте Shotgun Wedding главными героями станет пара Дарси и Том. Влюбленные готовятся пойти к алтарю, когда в их отношениях наступает кризис. Женитьба кажется отличным решением, чтобы спасти любовь.

Однако церемонию Дарси и Тома срывают: главные герои со всеми гостями свадьбы попадают в заложники, а затем фраза "пока смерть не разлучит" приобретает совсем другой смысл. Теперь паре придется объединиться, чтобы противостоять вооруженным преступникам и при этом не убить друг друга.

Режиссером ленты выступит Джейсон Мур, а исполнительным продюсером комедии будет актер Райан Рейнольдс. Съемки начнут в начале 2021 года.