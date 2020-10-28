Запальна актриса і співачка Дженніфер Лопес поповнить свою фільмографію ще однією комедією. Американка підписала контракт та постане у проєкті Shotgun Wedding.

Актори фільму

Компанія Lionsgate готує ще одну романтичну комедію для глядачів. Про це кіновиробники оголосили 27 жовтня в інстаграмі, додавши, що головну роль зіграє Дженніфер Лопес. Її коханим чоловіком у стрічці буде знаменитий актор Армі Гаммер, який вже добре відомий публіці завдяки драмі "Ребекка" та бойовику "Агенти UNCLE".

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Сюжет фільму Shotgun Wedding

Наразі про сюжет відомо небагато. У стрічці Shotgun Wedding головними героями стане пара Дарсі і Том. Закохані готуються піти до вівтаря, коли у їхніх стосунках наступає криза. Одруження здається чудовим рішенням, щоб врятувати кохання.

Однак церемонію Дарсі і Тома зривають: головні герої зі всіма гостями весілля потрапляють у заручники, відтак фраза "поки смерть не розлучить" набуває геть іншого змісту. Тепер парі доведеться об'єднатись, щоб протистояти озброєним злочинцям і при цьому не вбити один одного.

Режисером стрічки виступить Джейсон Мур, а виконавчим продюсером комедії буде актор Раян Рейнольдс. Зйомки розпочнуть на початку 2021 року.