Голлівудська актриса Дженніфер Лопес готується до прем'єри нової романтичної комедії "Одружися зі мною" (Marry Me). Вихід фільму запланований на початок 2021 року. Наразі ж у мережі презентували перший тизер стрічки, де можна побачити розкішну Джей Ло.

Фільм "Одружися зі мною": перший тизер і фото

Кількасекундний ролик з'явився на інстаграм-сторінці артистки. Там автори проєкту показали всіх головних героїв романтичної стрічки – Дженніфер Лопес, Оуена Вілсона і співака Maluma. На кадрах американська красуня позувала у розкішній весільній сукні, відтак акторка зуміла затьмарити всіх своїх колег.

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Окрім цього, разом з першим тизером оголосили і дату прем'єри "Одружися зі мною". За попередніми даними, вихід стрічки запланований на День закоханих – 14 лютого 2021 року.

Відомо, що зйомки комедії відбувались у 2019 році, до початку пандемії коронавірусу. Тоді й з'явились ефектні кадри Дженніфер Лопес у пишній весільній сукні. Вбрання нареченої було розшите золотою ниткою і камінням та виглядало неперевершено. Такою ж була і фата головної героїні комедії "Одружись зі мною".

Водночас на фото видно, що Дженніфер Лопес занадто туго стягнула корсет, тому її груди перетиснуло тканиною. Та цей фешн-ляп не зіпсував образу: актриса викликала захват у своїх прихильників.



Дженніфер Лопес на зйомках комедії / Фото Getty Images



Дженніфер Лопес приміряла весільну сукню / Фото Getty Images



Ефектні кадри Дженніфер Лопес / Фото Getty Images



Неперевершена Дженніфер Лопес у комедії / Фото Getty Images

Що відомо про сюжет комедії

У романтичній комедії "Одружися зі мною" Дженніфер Лопес виконала роль співачки Кет Вільдес. За сюжетом, вона дізнається про зраду свого нареченого та не менш успішного артиста. Перед довгоочікуваним весіллям вона покидає зрадника та вирішує обрати незнайомця, з яким одружиться. Зробила вона це на власному концерті, а її вибір впав на звичайного вчителя, якого зіграв Оуен Вілсон.

Згідно з першими кадрами, на глядачів чекає чудова романтична комедія, здатна зворушити в День закоханих.