Голливудская актриса Дженнифер Лопес готовится к премьере новой романтической комедии "Женись на мне" (Marry Me). Выход фильма запланирован на начало 2021 года. Теперь же в сети представили первый тизер ленты, где можно увидеть роскошную Джей Ло.

Фильм "Женись на мне": первый тизер и фото

Несколькосекундный ролик появился на инстаграм-странице артистки. В нем авторы проекта показали всех главных героев романтической ленты – Дженнифер Лопес, Оуэна Уилсона и певца Maluma. На кадрах американская красавица позировала в роскошном свадебном платье, поэтому актриса сумела затмить всех своих коллег.

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Кроме этого, вместе с первым тизером объявили и дату премьеры "Женись на мне". По предварительным данным, выход картины запланирован на День влюбленных – 14 февраля 2021.

Известно, что съемки комедии проходили в 2019 году, до начала пандемии коронавируса. Тогда и появились эффектные кадры Дженнифер Лопес в пышном свадебном платье. Наряд невесты был расшит золотой нитью и камнями и выглядело великолепно. Такой же была и фата главной героини комедии "Женись на мне".

В то же время на фото видно, что Дженнифер Лопес слишком туго стянула корсет, поэтому ее грудь пережало тканью. Но этот фэшн-ляп не испортил образ: актриса вызвала восторг у своих поклонников.



Дженнифер Лопес на съемках комедии / Фото Getty Images



Дженнифер Лопес примерила свадебное платье / Фото Getty Images



Эффектные кадры Дженнифер Лопес / Фото Getty Images



Непревзойденная Дженнифер Лопес в комедии / Фото Getty Images

Что известно о сюжете комедии

В романтической комедии "Женись на мне" Дженнифер Лопес исполнила роль певицы Кэт Вильдес. По сюжету, она узнает об измене своего жениха, не менее успешного артиста. Перед долгожданной свадьбой она бросает предателя и решает выбрать незнакомца, за которого выходит замуж. Сделала она это на собственном концерте, а ее выбор пал на обычного учителя, которого сыграл Оуэн Уилсон.

Судя по первым кадрам, зрителей ждет замечательная романтическая комедия, способная тронуть в День влюбленных.