Люди большую часть времени проводят на работе, поэтому и неудивительно, что между ними возникают служебные романы. Эту тему ярко демонстрируют в голливудских комедиях, которые смогут довести до слез даже не ярых поклонников американского юмора.

В подборку 24 канала вошли легкие и даже культовые комедии, которые точно сделают ваш вечер беззаботным.

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"Умеешь ли ты хранить секреты?"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 5,4

После неудачной командировки Эмма навеселе садится в самолет, который попадает в зону турбулентности. Уверенная, что она умрет, девушка делится с незнакомцем секретами своей личной жизни. Но уже на следующий день оказывается, что она разболтала все владельцу компании Джеку. И с этого начинается их курьезный роман.

Отметим, что сюжет фильма является предсказуемым. Однако талантливая игра Александры Даддарио компенсирует это.

Смотрите трейлер к фильму "Умеешь ли ты хранить секреты?": видео

"Подстава"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,5

По сюжету, Харпер работает помощницей у требовательного редактора спортивного журнала. Это отличный шанс для ее карьеры, однако из-за постоянных поручений девушка не может и минуты потратить на себя. В это время она встречает своего коллегу Чарли, который работает на не менее требовательного босса. Чтобы уменьшить объем своей работы, они решают познакомить своих руководителей. И этот служебный роман будет полон курьезов.

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"Жена напрокат"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 6,4

Холостяк Дэнни не намерен жениться и предпочитает недолге романы. У него есть свой подход: мужчина надевает кольцо и при встрече с избранницей рассказывает о своем невыносимом браке и разводе. Но с Палмер все пошло не по плану и вместо того, чтобы провести с ней незабываемый курортный роман, Дэнни должен познакомить ее с выдуманной женой. И на эту роль он приглашает свою помощницу Кэтрин.

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"Анонимные романтики"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 6,9

А любители французских фильмов точно будут в восторге от романтической комедии "Анонимные романтики". Фильм расскажет о владельце шоколадной фабрики Жан-Рене. К нему на работу устраивается очаровательная Анжелика, в которую мужчина влюбляется с первого взгляда. Но не все так просто в этой истории: оба героя очень застенчивы, а потому решиться на первый шаг не могут.

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"Признание"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 6,7

Маргарет – просто невыносимая руководительница, которая превращает будни офиса в ад. И ее помощник Эндрю не раз думал, чтобы уволиться, но всегда откладывал это решение. Все меняется, когда Маргарет могут депортировать из страны, а в разговоре она заявляет, что на самом деле готовится выйти замуж за американца и стать гражданкой США. В этой афере ей должен помочь подопечный Эндрю.

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"Голая правда"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 6,4

Успешный телепродюсер Эбби все держит под контролем. Но на утреннее шоу берут корреспондента Майка, который не признает гендерное равенство и забыл, что такое корректность. Но именно этот тандем не только наладит работу, но и заключит сделку: Майк должен будет помочь Эбби закрутить роман с соседом. Но в процессе он и сам может влюбиться.

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"500 дней лета"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 7,7

Главный герой комедии Джозеф работает на компанию, которая выпускает поздравительные открытки. Поэтому креативно подбирать слова – это то, за что ему платят. Но когда он встречает свою сотрудницу, завоевать ее сердце в беседе становится просто невозможно. Девушка не верит в любовь, поэтому Джозеф в течение нескольких месяцев пытается убедить ее в обратном.

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"Законы привлекательности"

Год выхода – 2004

Рейтинг IMDb – 5,9

Одни из лучших адвокатов выходят из зала суда не врагами, а влюбленными. После служебного романа они решают жениться. Однако как сохранить крепкий брак, когда в суде нужно конкурировать со своей второй половинкой? Это будет очень непросто.

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"Дневник Бриджит Джонс"

Год выхода – 2001

Рейтинг IMDb – 6,7

Это одна из самых популярных комедий, которая состоит из 3 частей. По сюжету, Бриджит Джонс не в восторге от своих лишних килограммов. Но еще больше она страдает от одиночества. Девушке даже родители начинают помогать в выборе парня и знакомят со скромником Марком. А вот сама Бриджит крутит роман со своим руководителем и мечтает когда-то выйти за него замуж. Все свои романтические приключения она записывает в дневник.

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"Чего хотят женщины"

Год выхода – 2000

Рейтинг IMDb – 6,4

Культовую комедию "Чего хотят женщины", видимо, пересмотрели все киноманы. Великолепная и забавная лента рассказывает о новичке Нике, который работает в рекламном агентстве. Он ожидает повышения, которое внезапно отдают его коллеге. Получив неожиданно дар читать мысли женщин, Ник хочет вернуть себе успех, а взамен влюбляется.

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