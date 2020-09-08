Люди більшість часу проводять на роботі, тому й не дивно, що між ними виникають службові романи. Цю тему яскраво демонструють в голлівудських комедіях, які зможуть довести до сліз навіть не палких прихильників американського гумору.

До добірки 24 каналу увійшли легкі та навіть культові комедії, які точно зроблять ваш вечір безтурботним.

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"Чи вмієш ти зберігати секрети?"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 5,4

Після невдалого відрядження Емма напідпитку сідає в літак, який потрапляє в зону турбулентності. Впевнена, що вона помре, дівчина ділиться з незнайомцем секретами свого приватного життя. Та вже наступного дня виявляється, що вона розбовкала все власнику компанії Джеку. І з цього починається їхній курйозний роман.

Зазначимо, що сюжет фільму є передбачуваним. Однак талановита гра Александри Даддаріо компенсує це.

Дивіться трейлер до фільму "Чи вмієш ти зберігати секрети?": відео

"Підстава"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,5

За сюжетом, Гарпер працює помічницею у вимогливої редакторки спортивного журналу. Це чудовий шанс для її кар'єри, однак через постійні доручення дівчина не може й хвилини витратити на себе. В цей час вона зустрічає свого колегу Чарлі, який працює на не менш вимогливого боса. Щоб зменшити обсяг своєї роботи, вони вирішують познайомити своїх керівників. І цей службовий роман буде сповнений курйозами.

Дивіться трейлер до фільму "Підстава": відео

"Дружина на прокат"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 6,4

Холостяк Денні не має наміру одружуватись і надає перевагу недовготривалим романам. У нього є свій підхід: чоловік одягає обручку та при зустрічі з обраницею розповідає про свій нестерпний шлюб і розлучення. Та з Палмер все пішло не за планом і замість того, щоб провести з нею незабутній курортний роман, Денні мусить познайомити її з вигаданою дружиною. І на цю роль він запрошує свою помічницю Кетрін.

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"Анонімні романтики"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 6,9

А любителі французьких фільмів точно будуть у захваті від романтичної комедії "Анонімні романтики". Фільм розкаже про власника шоколадної фабрики Жана-Рене. До нього на роботу влаштовується чарівна Анжеліка, в яку чоловік закохується з першого погляду. Але не все так просто в цій історії: обидвоє героїв дуже сором'язливі, а тому наважитись на перший крок не можуть.

Дивіться трейлер до фільму "Анонімні романтики": відео

"Освідчення"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 6,7

Маргарет – просто нестерпна керівниця, яка перетворює будні офісу на пекло. І її помічник Ендрю не раз думав, щоб звільнитись, але завжди відкладав це рішення. Все змінюється, коли Маргарет можуть депортувати з країни, а у розмові вона заявляє, що насправді готується вийти заміж за американця та стати громадянкою США. В цій афері їй має допомогти підопічний Ендрю.

Дивіться трейлер до фільму "Освідчення": відео

"Гола правда"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 6,4

Успішна телепродюсерка Еббі все тримає під контролем. Та на ранкове шоу беруть кореспондента Майка, який не визнає гендерну рівність та забув, що таке коректність. Але саме цей тандем не тільки налагодить роботу, але й укладе угоду: Майк повинен буде допомогти Еббі закрутити роман із сусідом. Та в процесі він і сам може закохатись.

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"500 днів літа"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 7,7

Головний герой комедії Джозеф працює на компанію, яка випускає вітальні листівки. Тому креативно підібрати слова – це те, за що йому платять. Та коли він зустрічає свою співробітницю, завоювати її серце у бесіді стає просто неможливо. Дівчина не вірить у кохання, тому Джозеф упродовж кількох місяців намагається переконати її у зворотному.

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"Закони привабливості"

Рік виходу – 2004

Рейтинг IMDb – 5,9

Одні з найкращих адвокатів виходять з зали суду не ворогами, а закоханими. Після службового роману вони вирішують одружитись. Однак як зберегти міцний шлюб, коли у суді потрібно конкурувати зі своєю другою половинкою? Це буде дуже непросто.

Дивіться трейлер до фільму "Закони привабливості": відео

"Щоденник Бріджит Джонс"

Рік виходу – 2001

Рейтинг IMDb – 6,7

Це одна з найпопулярніших комедій, яка складається з 3 частин. За сюжетом, Бріджит Джонс не в захваті від своїх зайвих кілограмів. Та ще більше вона страждає від самотності. Дівчині навіть батьки починають допомагати у виборі хлопця та знайомлять зі скромником Марком. А от сама Бріджит крутить роман зі своїм керівником та мріє колись одружитись з ним. Всі свої романтичні пригоди вона записує у щоденник.

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"Чого хочуть жінки"

Рік виходу – 2000

Рейтинг IMDb – 6,4

Культову комедію "Чого хочуть жінки", мабуть, переглянули всі кіномани. Неперевершена і кумедна стрічка розповідає про ловеласа Ніка, який працює у рекламному агентстві. Він очікує на підвищення, яке раптово віддають його колезі. Отримавши несподівано дар читати думки жінок, Нік хоче повернути собі успіх, а натомість закохується.

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