Популярная американская артистка Дженнифер Лопес не перестает покорять поклонников новыми выходами в свет. Звезда сходила на свидание с Алексом Родригесом и примерила широкое белое платье.

Папарацци до сих пор неустанно следят за жизнью американских звезд. На этот раз они сфотографировали успешную певицу Дженнифер Лопес в Западном Голливуде. Новые фото быстро распространились в инстаграме зарубежной прессы.

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Певица отправилась на свидание со своим женихом и бойфрендом Алексом Родригесом. Звезда прогуливалась с любимым по улицам Лос-Анджелеса в интересном образе, который удивил сеть.

Новый look Дженнифер Лопес

Обычно артистка не упускает возможности похвастаться безупречной фигурой и тонкой талией. Однако, на этот раз Дженнифер решила попробовать что-то новое, а потому примерила белое мешковатое платье с широкими рукавами и рюшами. Его она соединила с трендовой обувью: коричневыми кожаными сапогами на высоком каблуке.

Артистка дополнила образ серебристыми сережками-кольцами и прямоугольной белой сумкой с принтом от модного бренда Coach. На сумне была надпись Vote ("Голосуй"), что еще раз напоминало гражданам о важности голосования на выборах.

Лопес оставила волосы распущенными и уложила их легкими волнами. Певица не забыла и о средствах защиты от пандемии коронавируса, а потому надела черную маску с серебристой звездой, которая удачно дополняла весь образ.