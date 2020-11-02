На прогулке по лесу: Настя Каменских продемонстрировала повседневный образ
Популярная украинская певица Настя Каменских на днях отправилась на прогулку в лес. Она поделилась яркими фото с отдыха, на которых примерила повседневный образ, с поклонниками.
Настя Каменских является одной из самых популярных украинских певиц, но и кроме того, она активно развивает свой профиль в инстаграме. Артистка каждый раз делится интересными деталями своей жизни и публикует фотографии в новых образах.
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На днях украинская певица отправилась на прогулку по лесу. Настя даже насобирала корзинку грибов, с чем также поделилась с фанами.
Образ Насти Каменских
Для прогулки по осеннему лесу женщина выбрала соответствующий образ. Настя надела черные лосины и яркую желтую куртку оверсайз. Каменских дополнила аутфит длинными серыми носками и бордовыми ботинками на массивной подошве.
Певица завершила теплый осенний аутфит черными рукавицами без пальцев и белой шапкой от собственного бренда NK Sport. Звезда позировала перед камерой без макияжа, похваставшись натуральной красотой.
"Осенние развлечения! Сегодня пережила настоящий восторг от собирания грибов в лесу, "ныряния" ногами в листья и этих нереальных осенних красок вокруг!" – написала Настя Каменских под фото.
Для просмотра фото листайте вправо:
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