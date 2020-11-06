Мама популярной украинской исполнительницы Насти Каменских – Лида, сегодня, 6 ноября, празднует день рождения. По этому случаю знаменитая дочь сделала праздничную публикацию, где поздравила родную с особым днем.

NK опубликовала совместное фото с мамочкой на личной странице в инстаграме, а в заметке адресовала ей теплые слова.

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Мама для Насти Каменских является настоящей подругой. Знаменитость неоднократно рассказывала о ней в интервью, обнародовала совместные фото в сети и наслаждалась каждым мгновением.

Селфи Насти Каменских с мамой

На фотографии, которую артистка распространила по случаю праздника, она и мамочка искренне улыбаются. Настя сделала селфи, на котором изображена в коричневом пальто и белой кофте. Волосы звезда уложила в фирменные кудри, а на лице сделала безупречный макияж в коричневых оттенках: на веки нанесла тени, а губы подчеркнула матовой помадой. Звездная мама позирует рядом с дочкой в белой экошубе. Волосы она также уложила в кудри, а мейк сделала с акцентом на глазах.

Какое счастье, что именно ты – моя мама! Добрая, веселая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! Я поздравляю тебя с днем рождения! Единственное, чего я тебе желаю – это здоровья! Чтобы ты прожила еще много-много лет! Все остальное мы организуем. Я люблю тебя,

– написала в публикации Каменских.