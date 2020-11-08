Популярна українська співачка Настя Каменських є однією з тих артисток, які постійно диктують тренди модницям. Цього разу зірка продемонструвала новий осінній образ, в якому позує в пальті та джинсах.

Українська артистка Настя Каменських не втомлюється спілкуватися з шанувальниками через соціальні мережі. На своїй сторінці в інстаграмі зірка публікує нові фото, а фани активно коментують світлини та відповідають на запитання співачки.

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Днями співачка опублікувала нове фото. На ньому вона постала перед об'єктивом біля будинку, продемонструвавши черговий варіант осіннього образу.

Look Насті Каменських

Знаменитість позувала в білій кофтинці та світло-блакитних джинсах. Ніжний образ доповнювало коротке бежеве пальто з хутром. Стильне вбрання Настя поєднала з чорно-білими кросівками та шкіряною сумкою прямокутної форми від британського бренду Kurt Geiger.

Каменських розпустила пишне кучеряве волосся та вклала його на один бік. Осінній аутфіт вона доповнила гарним макіяжем. Зірка підкреслила очі чорними масивними стрілками та нафарбувала губи бежевою матовою помадою. Образ завершував темний манікюр, що пасував співачці.

Готую для вас дещо дуже тепле, що буде зігрівати ваші серця навіть в прохолодну погоду. Скоро все дізнаєтеся. А поки – одягайтеся тепліше і зігрівайте один одного. Класних вихідних вам!

– заінтригувала Настя Каменських.



Настя Каменських приміряла ніжний образ / Instagram / @kamenskux



Настя Каменських приміряла ніжний образ / Instagram / @kamenskux