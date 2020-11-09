Популярна українська співачка Настя Каменських активно ділиться з підписниками моментами зі свого життя. Зірка показала, як виглядає зранку. Вона позувала в спортивному одязі та без макіяжу.

Настя Каменських, що виконує під псевдонімом NK, невпинно ділиться з шанувальниками своїми фото. Вона постає в бездоганних образах на різних світських заходах, але не соромиться показати себе зранку після сну. Нову світлину вона опублікувала у своєму профілі в інстаграмі.

До слова У джинсах та пальті: ніжний осінній образ Насті Каменських – фото

Настя Каменських позувала в одній з кімнат свого будинку. Українська співачка завжди зазначає, що свій ранок вона починає із занять спортом. Тому артистка постала в чорному спортивному комплекті, що складався з кроп-топу та лосинів з золотистими вставками та поясом. Зірка оголила талію та похизувалась стрункістю та бездоганною фігурою.

На руках Насті Каменських можна побачити фітнес-годинник. Знаменитість розпустила кучеряве волосся та вклала його на один бік. Вона також постала без макіяжу, продемонструвавши натуральну красу.

Умиротворений ранок перед супернасиченим знімальним днем. Додому повернуся, швидше за все, пізно вночі,

– написала Настя Каменських під фото.



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux