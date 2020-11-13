Успешная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась красивой фотографией. Она показала, как выглядит утром на отдыхе.

Артистка опубликовала милый снимок на личной странице в инстаграм. За ее аккаунтом следят более 5 миллионов пользователей сети, которые с нетерпением ждут новых публикации своей любимицы.

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NK решила вспомнить отдых и поделилась фотографией, которую сделала во время одного из завтраков. Певица позировала на камеру, сидя за столом.

Образ Насти Каменских

Утром знаменитость решила одеть легкое летнее платье белого цвета с рюшами на рукавах. Наряд свободного кроя сделал образ Каменских очень нежным и женственным. Look звезда дополнила лаконичными украшениями: браслетами и цепочкой.

Волосы Настя уложила в фирменные локоны, а на лицо не наносила косметику. Она похвасталась натуральной красотой и, как всегда, выглядела великолепно. Завершила красивый образ безупречным белым маникюром.

Многое в жизни зависит от того, как начать. Чтобы день был насыщенным и продуктивным, нужно утром правильно настроиться на него. Представьте, что вас ждет и будьте готовы к этому с уверенностью, что сегодняшний день – лучший!

– написала в посте NK.



Настя Каменских в нежном образе / Instagram / @kamenskux