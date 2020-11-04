Популярна українська співачка Настя Каменських часто ділиться з шанувальниками стильними образами як на кожен день, так і на вихід у світ. Цього разу артистка приміряла білу футболку та джинси.

Поп-виконавиця Настя Каменських добре знається на трендах, а тому виглядає стильно як на світських заходах, так і на щоденних прогулянках. На своїй сторінці в інстаграмі вона часто демонструє образи, які згодом переймають шанувальники.

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Образ Насті Каменських

Зірка влаштувала невеликий фотосет у своїй кімнаті. Вона постала в білій футболці з зображенням тигра та широких блакитних джинсах або спідниці. Настя Каменських доповнила образ великою кількістю аксесуарів: масивними срібними сережками та ніжними лаконічними браслетами на руці.

Знаменитість вклала волосся пишними хвилями та забрала його назад. Також співачка зробила яскравий макіяж. Вона підкреслила очі товстими чорними стрілками й нафарбувала губи коричневою помадою.

"Цей рік пролітає так швидко! Погоджуєтесь? Здається, що недавно тільки почалося літо, а вже листопад і скоро зима", – поділилась думками Настя Каменських.



Настя Каменських в повсякденному образі / Instagram / @kamenskux