У білій футболці: гарний повсякденний аутфіт Насті Каменських
Популярна українська співачка Настя Каменських часто ділиться з шанувальниками стильними образами як на кожен день, так і на вихід у світ. Цього разу артистка приміряла білу футболку та джинси.
Поп-виконавиця Настя Каменських добре знається на трендах, а тому виглядає стильно як на світських заходах, так і на щоденних прогулянках. На своїй сторінці в інстаграмі вона часто демонструє образи, які згодом переймають шанувальники.
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Образ Насті Каменських
Зірка влаштувала невеликий фотосет у своїй кімнаті. Вона постала в білій футболці з зображенням тигра та широких блакитних джинсах або спідниці. Настя Каменських доповнила образ великою кількістю аксесуарів: масивними срібними сережками та ніжними лаконічними браслетами на руці.
Знаменитість вклала волосся пишними хвилями та забрала його назад. Також співачка зробила яскравий макіяж. Вона підкреслила очі товстими чорними стрілками й нафарбувала губи коричневою помадою.
"Цей рік пролітає так швидко! Погоджуєтесь? Здається, що недавно тільки почалося літо, а вже листопад і скоро зима", – поділилась думками Настя Каменських.
Настя Каменських в повсякденному образі / Instagram / @kamenskux
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