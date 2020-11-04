Популярная украинская певица Настя Каменских часто делится с поклонниками стильными образами как на каждый день, так и на выход в свет. На этот раз артистка примерила белую футболку и джинсы.

Поп-исполнительница Настя Каменских хорошо разбирается в трендах, а потому выглядит стильно как на светских мероприятиях, так и на ежедневных прогулках. На своей странице в Инстаграме она часто демонстрирует образы, которые впоследствии перенимают поклонники.

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Образ Насти Каменских

Звезда устроила небольшой фотосет в своей комнате. Она предстала в белой футболке с изображением тигра и широких голубых джинсах или юбке. Настя Каменских дополнила образ большим количеством аксессуаров: массивными серебряными серьгами и нежными лаконичными браслетами на руке.

Знаменитость уложила волосы пышными волнами и собрала его назад. Также певица сделала яркий макияж. Она подчеркнула глаза толстыми черными стрелками и накрасила губы коричневой помадой.

"Этот год пролетает так быстро! Соглашаетесь? Кажется, что недавно только началось лето, а уже ноябрь и скоро зима", – поделилась мыслями Настя Каменских.

Настя Каменских в повседневном образе / Instagram / @kamenskux