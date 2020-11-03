Артистка Настя Каменских, для того, чтобы поддерживать форму, хорошо заботится о своем здоровье и занимается спортом. Фотографиями в спортивных образах она делится с поклонниками и заряжает их мотивацией.

Популярная украинская певица Настя Каменских активно делится деталями жизни на личной странице в инстаграме. На этот раз аристка поделилась фотографией в синем костюме с домашней тренировки.

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Перед тем, как заняться спортом, Настя решила устроить небольшую фотосессию. Она позировала в комнате, возле певицы лежал ее спортивный коврик. Каменских была одета соответственно: в синий топ и лосины с надписью Energy. Спортивный наряд подчеркивал тонкую талию и стройную фигуру певицы.

На руках Насти были видны смарт-часы. Она предстала с распущенными волосами и полностью без макияжа, в который раз похваставшись натуральной красотой.

Стоит отметить, что под фото Каменских поделилась результатами тренировок с подписчицами. С командой Настя занималась спортом, правильно питалась и проводила онлайн-конференции, где ее участники много общались и обменивались опытом. Вследствие этого артистке удалось собрать около 250 тысяч гривен, которые она отдала на благотворительность.



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux