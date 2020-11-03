Украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз очаровала сеть изысканным образом. Она примерила эффектный look, который не оставил равнодушными ее поклонников.

Знаменитость поделилась вариантом стильного аутфита на личной странице в Инстаграме. Она, как всегда, предстала перед камерой в безупречном look, которым очаровала публику.

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Образ Маши Ефросининой

Телеведущая примерила трендовое платье от бренда женской одежды Katrine K. Она позировала на фоне серой стены в необычайно красивой блузке или платье. Трудно сказать, какой именно элемент одежды примерила Маша, поскольку она изображена не в полный рост.

Платье пошито из красивой, дорогой атласной ткани черного цвета. Одежда была с длинными рукавами, а сверху украшено блестящей бахромой розового цвета, добавила образу особого шарма. Короткие волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках. Маникюр у Ефросининой был вишневого цвета, а на пальцах красовались роскошные кольца с изумрудными камнями.