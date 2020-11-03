Українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре зачарувала мережу вишуканим образом. Вона приміряла ефектний look, який не залишив байдужими її шанувальників.

Знаменитість поділилася варіантом стильного аутфіту на особистій сторінці в інстаграмі. Вона, як завжди, постала перед камерою у бездоганному look, яким зачарувала публіку.

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Образ Маші Єфросиніної

Телеведуча приміряла трендове вбрання від бренду жіночого одягу Katrine K. Вона позувала на тлі сірої стіни у надзвичайно красивій блузці або сукні. Важко сказати, який саме елемент одягу приміряла Маша, оскільки вона зображена не в повний зріст.

Look пошитий з красивої, дорогої атласної тканини чорного кольору. Вбрання було з довгими рукавами, а зверху прикрашене блискучою бахромою рожевого кольору, що додала образові особливого шарму. Коротке волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж в коричневих відтінках. Манікюр у Єфросиніної був вишневого кольору, а на пальцях красувалися розкішні каблучки зі смарагдовим камінням.