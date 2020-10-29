Відома ведуча Маша Єфросиніна виховує двох дітей – 16-річну доньку Нану та 6-річного сина Олександра. Якщо дівчинка не надто охоче з'являється в соцмережах зіркової мами, то хлопчик навпаки любить камери. Знаменитість розчулила фанів відео, на якому показала, як син зустрічає її вдома.

41-річна Маша Єфросиніна досить часто ділиться сімейними кадрами з сином і чоловіком, а новий інстаграм-допис з малюком підкорив мережу. Ведуча показала звичне повернення додому після робочого дня. На порозі оселі зірку зустрічав Олександр.

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Хлопчик, побачивши маму, кинувся в її обійми. 6-річного сина Маша Єфросиніна взяла на руки, ніжно пригортала до себе і цілувала. Він не приховував свого щастя від повернення мами додому, що розчулило прихильників ведучої та навіть зіркових друзів – Лесю Нікітюк, Дашу Астаф'єву та дружину Монатіка Ірину.

"Момент, заради якого завжди чекаєш кінець робочого дня", – лаконічно написала зірка.

Образ Маші Єфросиніної

Для зйомок вона обрала шкіряну сукню насиченого рожевого кольору довжини міді. Приталене вбрання ефектно підкреслило струнку фігуру ведучої. Під сукню вона підібрала світлі замшеві чоботи на невисоких підборах з гострим носком. Образ завершила стильна сумка від Dior за 77 тисяч гривень. Маша Єфросиніна постала без макіяжу, а волосся зібрала у низький хвіст.