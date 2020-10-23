Відома ведуча та громадська діячка обожнює модні речі та не скупиться на одяг від преміальних брендів. Маша Єфросиніна обрала яскравий образ для осінньої прогулянки Києвом, який точно не залишив зірку без уваги.

Схоже, Gucci, Fendi, Dior – улюблені будинки мод Маші Єфросиніної. За сумку від Dior вона віддала 77 тисяч гривень, за шовкові штани від Fendi – понад 32 тисячі. Осінньою обновкою від італійського бренду Gucci з колекції 2020 вона похизувалась в інстаграмі.

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Так, блискучі штани лілового кольору з фірмовим принтом за 790 євро – понад 26 тисяч гривень ведуча поєднала з теплим в'язаним светром кольору фуксія. Для прогулянки Маша Єфросиніна підібрала замшеві високі чоботи кремового кольору з гострими носками і на стійких підборах.

Епатажу образу зірки додали й масивні дзеркальні окуляри. Волосся вона зібрала у низький пучок, а обличчя, схоже, залишила без косметики. У підписі Маша Єфросиніна зауважила, що в цьому виході поєднала найулюбленіші кольори, які навіть в осінню прохолоду заряджають її вітаміном D.



Маша Єфросиніна у штанах від Gucci / Фото Instagram / @mashaefrosinina