Известная ведущая и общественный деятель обожает модные вещи и не скупится на одежду от премиальных брендов. Маша Ефросинина выбрала яркий образ для осенней прогулки по Киеву, который точно не оставил звезду без внимания.

Похоже, Gucci, Fendi, Dior – любимые дома мод Маши Ефросининой. За сумку от Dior она отдала 77 тысяч гривен, за шелковые брюки от Fendi – более 32 тысяч. Осенней обновкой от итальянского бренда Gucci из коллекции 2020 она похвасталась в инстаграме.

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Так, блестящие брюки лилового цвета с фирменным принтом за 790 евро – более 26 тысяч гривен – ведущая соединила с теплым вязаным свитером цвета фуксии. Для прогулки Маша Ефросинина подобрала замшевые высокие сапоги кремового цвета с острыми носками и на устойчивых каблуках.

Эпатаж образу звезды добавили и массивные зеркальные очки. Волосы она собрала в низкий пучок, а лицо, похоже, оставила без косметики. В подписи Маша Ефросинина заметила, что в этом выходе соединила самые любимые цвета, которые даже в осеннюю прохладу заряжают ее витамином D.



Маша Ефросинина в брюках от Gucci / Фото Instagram / @mashaefrosinina