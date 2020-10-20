Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина не устает экспериментировать со стильными look и каждый раз демонстрирует новые образы. А подписчики неоднократно восхищаются красивыми аутфитами ведущей.

На личной странице в инстаграме, где за Машей Ефросининой следят более 1,4 миллиона пользователей, появились новые фото и видео. На них успешная телеведущая демонстрирует новый стильный образ.

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Красивый look Маши Ефросининой

На фото Маша предстала перед камерой в нежном розовом платье длины миди с цветочным принтом, широкими рукавами и пикантным вырезом. Его телеведущая соединила со светлыми замшевыми ботинками на каблуке.

Ефросинина собрала волосы в низкий хвост. Она также сделала макияж с акцентом на глазах, а губы накрасила нюдовой помадой. Образ довершали роскошные серьги-подвески с камнями.

"Ушла в осень", - подписала фотографию Маша Ефросинина. Стоит отметить, что телеведущая опубликовала и нежное видео, на котором прогуливается по парку или лесу, демонстрируя безупречную фигуру.

Фото прокомментировали большое количество поклонников Маши Ефросининой, в том числе и певец Melovin. "Красивые у вас коленки, что ни говорите", "Вы очень красивая!", "Какая у вас летняя, прекрасная осень", "Сказать, что красавица – лучше промолчать. Женственность, грациозность, любовь и совершенство!", "Невероятно красивые и женственные", – написали под фотографией и видео фанаты.

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