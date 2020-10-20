Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна не втомлюється експериментувати зі стильними look і кожного разу демонструє нові образи. А підписники неодноразово захоплюються гарними аутфітами ведучої.

На особистій сторінці в інстаграмі, де за Машею Єфросиніною стежать більше 1,4 мільйона користувачів, з'явились нові фото й відео. На них успішна телеведуча демонструє новий стильний образ.

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Гарний look Маші Єфросиніної

На фото Маша постала перед камерою в ніжній рожевій сукні довжини міді з квітковим принтом, широкими рукавами та пікантним вирізом. Її телеведуча поєднала із світлими замшевими черевиками на підборах.

Єфросиніна зібрала волосся в низький хвіст. Вона також зробила макіяж з акцентом на очах, а губи нафарбувала нюдовою помадою. Образ довершували розкішні сережки-підвіски з камінцями.

"Пішла в осінь", – підписала світлину Маша Єфросиніна. Варто зазначити, що телеведуча опублікувала і ніжне відео, на якому прогулюється парком чи лісом, демонструючи бездоганну фігуру.

Фото прокоментували велика кількість шанувальників Маші Єфросиніної, зокрема і співак Melovin. "Гарні у вас коліна, що не кажіть", "Ви дуже красива!", "Яка у вас літня, прекрасна осінь", "Сказати, що красуня – краще промовчати. Жіночність, граційність, любов і довершеність!", "Неймовірно красиві та жіночні", – написали під світлиною й відео фанати.

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